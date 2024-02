Steinmeier lobt Demonstrationen gegen Rechtsextremismus

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, die Demokratie zu verteidigen. In einer Videobotschaft zeigt er sich beeindruckt von den Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in ganz Deutschland. Die Menschen auf den Straßen kämen aus allen Bereichen der Gesellschaft und sie wollten sich nicht vereinnahmen lassen für eine politische Richtung, so Steinmeier. Sie wüssten, es gehe jetzt nicht um Rechts oder Links. Es gehe jetzt um das Fundament unseres Zusammenlebens. Wörtlich sagte Steinmeier: "Wehren wir uns gemeinsam gegen die Feinde der Demokratie".

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.02.2024 13:15 Uhr