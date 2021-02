Steinmeier kündigt zentrale Gedenkfeier für die Corona-Tote an

Nachrichtenarchiv - 06.02.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Bundespräsident Steinmeier hat eine zentrale Gedenkfeier für die Toten der Corona-Pandemie am 18. April in Berlin angekündigt. Sie soll live übertragen werden. Steinmeier erklärte, wegen Corona könne leider nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern dabei sein. Die Planungen blieben noch unsicher. Das Staatsoberhaupt sagte der "Rheinischen Post", das Ziel der Gedenkfeier sei klar: als Gesellschaft innezuhalten, den Hinterbliebenen eine Stimme zu geben und in Würde Abschied von den Toten zu nehmen. Neben Hinterbliebenen soll die gesamte Staatsspitze teilnehmen. Der Bundespräsident hatte bereits die Aktion #lichtfenster initiiert, bei der Menschen im Gedenken an die Verstorbenen ein Licht ins Fenster stellen. Über dieses stille Symbol hinaus, so der Bundespräsident, benötige man eine angemessene Form des öffentlichen Gedenkens.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2021 19:00 Uhr