Steinmeier kritisiert zum Frauentag Rückschritte bei der Gleichberechtigung

Berlin: Zum Internationalen Frauentag hat Bundespräsident Steinmeier Rückschritte bei der Gleichberechtigung beklagt. Viele Männer suchten jetzt verstärkt Halt in traditionellen Rollenbildern, so Steinmeier. Zudem wollten weltweit populistische Parteien den Eindruck erwecken, Gleichstellung sei so etwas wie eine fixe Idee progressiver Kräfte. Auch bei uns nehme Frauenfeindlichkeit zu, so Steinmeier - besonders im Netz. Der Deutsche Gewerkschaftsbund rief die Politik auf, für mehr Gleichberechtigung zu sorgen - etwa mit besseren Angeboten in der Kinderbetreuung, um Frauen mehr Erwerbsarbeit zu ermöglichen. Grünen-Chefin Brantner betonte die Bedeutung von Betreuungsangeboten für die Wirtschaft: Wenn alle Frauen mit Kindern so arbeiten könnten, wie sie wollen, sagte Brantner, dann hätten wir in Deutschland bis zu 840.000 zusätzliche Arbeitskräfte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2025 07:00 Uhr