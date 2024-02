Steinmeier kritisiert Trump für Nato-Äußerung

Nikosia: Während seines Zypern-Besuchs hat Bundespräsident Steinmeier die Wahlkampf-Äußerungen des US-Präsidentschaftsbewerbers Trump zur Nato scharf kritisiert. Steinmeier nannte die Aussagen verantwortungslos. Sie spielen ihm zufolge Russland in die Hände - und trügen nicht zur Stärke der Nato bei. Der frühere US-Präsident hatte erklärt, er würde Nato-Partnern, die ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen, keinen Schutz vor Russland gewähren. Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Heusgen, hält die Drohungen Trumps für nicht überraschend. Dieser habe Deutschland schon in seiner Amtszeit aufgefordert, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, so Heusgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2024 13:00 Uhr