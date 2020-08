Steinmeier kritisiert Teilnehmer der Berliner Corona-Demo

Nachrichtenarchiv - 03.08.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat nach den Verstößen gegen Corona-Auflagen bei der Großdemonstration in Berlin das Verhalten von Teilnehmern kritisiert. Die Verantwortungslosigkeit einiger Weniger sei ein Risiko für uns alle, warnte Steinmeier in einer Videobotschaft. Wenn man jetzt nicht besonders vorsichtig sei, dann gefährde man die Gesundheit vieler. Und man gefährde die Erholung der Gesellschaft, der Wirtschaft und des Kulturlebens, so der Bundespräsident weiter. Regierungssprecherin Demmer erklärte, friedliche Kundgebungen seien wichtig. Doch das Verhalten von vielen Demonstrierenden sei in keinster Weise gerechtfertigt und nutze das hohe Gut der Demonstrationsfreiheit aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2020 23:00 Uhr