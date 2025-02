Steinmeier kritisiert neue US-Regierung

Der Bundespräsident hat der neuen US-Regierung in seiner Rede Respektlosigkeit vorgeworfen. Die neue Administration habe ein anderes Weltbild - so Steinmeier. Eines, das keine Rücksicht nehme auf etablierte Regeln, Partnerschaft und Vertrauen. Demokratie sei kein Geschäftsmodell, sagte Steinmeier, auch mit Blick auf den Machteinfluss reicher Unternehmer in der Trump-Regierung: Als Demokrat mache es ihm Sorge, wenn eine kleine unternehmerische Elite die Macht, die Mittel und den Willen habe, einen wesentlichen Teil der Spielregeln liberaler Demokratien neu zu bestimmen, betonte er. Erst recht dann, wenn einige aus dieser Elite aus ihrer Verachtung für Institutionen und Normen unserer Demokratie keinen Hehl machten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.02.2025 15:15 Uhr