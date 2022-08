Steinmeier kritisiert Abbas-Äußerungen

Nachrichtenarchiv - 18.08.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Holocaust-Vergleich von Palästinenser-Präsident Abbas schlägt weiter hohe Wellen. Bundespräsident Steinmeier nannte die Äußerungen inakzeptabel und schmerzhaft, weil sie in der deutschen Hauptstadt gefallen seien. Deutschland bekenne sich zu seiner historischen Verantwortung, sagte Steinmeier der "Bild"-Zeitung. Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Klein, sprach sich dafür aus, mit dem Palästinenserpräsidenten trotz des Eklats weiter im Gespräch zu bleiben. Abbas sei der Repräsentant der palästinensischen Gemeinschaft, mit ihm müsse man zurechtkommen, sagte Klein in den ARD-Tagesthemen. Er hoffe, die palästinensische Seite habe gelernt, dass solche Äußerungen in Deutschland nicht akzeptabel seien. Abbas hatte Israel bei einer Pressekonferenz im Kanzleramt vielfachen Holocaust vorgeworfen.

