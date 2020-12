Steinmeier: Jeder muss noch mehr Verantwortung zeigen

Nachrichtenarchiv - 14.12.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat die Menschen in Deutschland dazu aufgerufen, auch weiter Verantwortung in der Pandemie zu zeigen. Man komme an den einschneidenden Maßnahmen nicht vorbei, sagte Steinmeier vor der Presse. Jeder müsse sich deshalb fragen, was er zusätzlich tun könne, um sich und andere zu schützen. Mit Blick auf die Kontaktbeschränkungen zu Weihnachten und Silvester argumentierte Steinmeier, Feiern ließen sich nachholen und über Geschenke freuten sich Verwandte auch später noch. Viele Menschen würden derzeit mit ihrer Arbeit über sich hinauswachsen. Aber er sei sich sicher, die Pandemie werde nicht die Zukunft rauben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2020 11:00 Uhr