Steinmeier ist zum Staatsbesuch in Rumänien

Kurzmeldung ein/ausklappen "Letzte Generation" ruft nach Razzia zu Protestmärschen auf

Berlin: Nach der großangelegten Razzia gegen die "Letzte Generation" hat die Klimaschutzgruppe bestritten, kriminell zu sein. Sie rief zudem Unterstützer zu Protestmärschen auf. Sprecherin van Baalen rief alle Bürger auf, sich am kommenden Mittwoch an Protestmärschen in vielen deutschen Städten zu beteiligen. In Berlin findet bereits heute Nachmittag eine Demonstration statt. Im Auftrag des bayerischen Landeskriminalamts und der Generalstaatsanwaltschaft München hatte es am Morgen eine bundesweite Razzia gegen die "Letzte Generation" gegeben. Insgesamt wurden 15 Objekte in sieben Bundesländern durchsucht. Vier Durchsuchungen davon fanden in Berlin statt, jeweils drei in Hessen und Bayern, hier konkret in Augsburg und München. Gegen sieben Beschuldigte wird wegen der Bildung, beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung ermittelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2023 14:00 Uhr