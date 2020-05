Steinmeier ist gegen Schlussstrich unter die Geschichte

Nachrichtenarchiv - 08.05.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat sich zum 75.Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs gegen einen Schlussstrich unter die Geschichte ausgesprochen. Bei der zentralen Gedenkfeier in Berlin sagte der Bundespräsident wörtlich: "Es gibt kein Ende des Erinnerns. Es gibt keine Erlösung von unserer Geschichte." Steinmeier rief angesichts der Corona-Pandemie zu einer stärkeren Zusammenarbeit innerhalb Europas auf. Auch die Kirchen mahnten, die Deutschen hätten eine besondere Verantwortung für den Frieden und die Erinnerung an die Geschichte. Der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz Bätzing sagte, Frieden lasse sich "nicht einfach herbeiorganisieren", er brauche Menschen, die Hoffnung in sich tragen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2020 12:00 Uhr