Steinmeier: In der nächsten Pandemie muss vieles anders laufen

Lübeck: In der nächsten Pandemie muss nach den Worten von Bundespräsident Steinmeier vieles anders laufen. Entsprechend äußerte sich Steinmeier in einem Gespräch mit Gastronomen in einem Ausflugslokal in Lübeck. Deren Probleme mit der Corona-Politik der Bundesregierung werde er im Finanzministerium ansprechen, versprach der Bundespräsident. Gastwirte hatten kritisiert, dass die Kommunikation der Politik oft unklar oder sogar widersprüchlich gewesen sei. Zudem bringe das Steuerrecht viele Mitarbeiter aus der Gastronomie in Existenznöte, weil ihr Kurzarbeitergeld zum Jahreseinkommen hinzugerechnet werde.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2021 22:00 Uhr