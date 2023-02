Steinmeier hält Weiße-Rose-Gedächtnisvorlesung

Nachrichtenarchiv - 06.02.2023 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bundespräsident Steinmeier will heute an der Ludwig-Maximilians-Universität eine Rede zum Gedenken an die Widerstandsgruppe "Weiße Rose" halten. Die Studenten um Hans und Sophie Scholl sowie Professor Kurt Huber hatten unter anderem Flugblätter verteilt, um Mitstreiter für den Kampf gegen das NS-Regime zu finden. Im Februar vor 80 Jahren wurden sie dabei erwischt, verhaftet und zum Tode verurteilt. Mit der Gedächtnisvorlesung knüpft Steinmeier an die Tradition einiger seiner Vorgänger an. Die erste hielt Richard von Weizsäcker im Jahr 1993. Er hatte damals wörtlich gesagt: "Jeder ist verantwortlich für das, was er tut, und mitverantwortlich für das, was er geschehen lässt."

