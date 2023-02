Steinmeier hält Weiße-Rose-Gedächtnisvorlesung

Kurzmeldung ein/ausklappen Deutschland verspricht Hilfe für Erdbebengebiete

Ankara: Angesichts der vielen Opfer und schweren Schäden durch mehrere Erdbeben in der Türkei und in Syrien haben zahlreiche Staaten rasche Hilfe zugesagt. Auch Deutschland will gemeinsam mit anderen Ländern wie Griechenland, Israel und den USA Unterstützung bieten. Außenministerin Baerbock sagte, ihre Gedanken seien bei den Angehörigen der Opfer und all jenen, die noch um ihre Familien bangen. Inzwischen werden aus den betroffenen Regionen mehr als 600 Tote gemeldet, dazu kommt eine ungewisse Zahl an Verschütteten, die noch unter den Trümmern eingestürzter Gebäude vermutet werden. Zwei besonders heftige Erdstöße hatten die Bevölkerung in der türkisch-syrischen Region am frühen Morgen überrascht. Viele retteten sich ins Freie, wo allerdings winterlich-kalte Bedingungen herrschen. Rettungsteams sind im Einsatz, um Verletzte zu versorgen und Vermisste zu suchen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2023 11:00 Uhr