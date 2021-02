Steinmeier hält Öffnung von Schulen und Kitas für besonders bedeutsam

Nachrichtenarchiv - 06.02.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wenige Tage vor den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Krise hat sich Bundespräsident Steinmeier dafür ausgesprochen, Kitas und Schulen als erstes wieder zu öffnen. Der "Rheinischen Post" sagte Steinmeier, er halte den Zugang zu diesen Einrichtungen für besonders bedeutsam. Der Bundespräsident sprach sich zudem für eine generelle Öffnungsstrategie aus. Sobald es die Infektionslage zulasse, sei es die Pflicht der Politik, die Grundrechte wiederherzustellen. Steinmeier kündigte auch einen Termin für die zentrale Gedenkfeier für die Opfer der Pandemie an. Demnach soll am 18. April an die Verstorbenen erinnert werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.02.2021 03:00 Uhr