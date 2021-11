Steinmeier gedenkt der Terroropfer von Utøya

Nachrichtenarchiv - 05.11.2021 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Utøya: Zehn Jahre nach dem Terroranschlag in Norwegen hat Bundespräsident Steinmeier der 69 Opfer gedacht. Er legte bei einem Besuch der Insel Utøya einen Kranz nieder. Steinmeier sprach von einem Ort der Trauer, aber auch von einem Ort der Hoffnung. Ihn beeindrucke, dass heute wieder jedes Jahr viele tausend Jugendliche an diesen Ort kämen, um an Workshops für Freiheit und Demokratie teilzunehmen. Auf der Insel Utøya in der Nähe von Oslo hatte der norwegische Rechtsterrorist Breivik 2011 ein Sommerlager der Arbeiterjugend überfallen. Außerdem zündete er im Regierungsviertel der Hauptstadt eine Bombe. Insgesamt starben 77 Menschen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.11.2021 11:15 Uhr