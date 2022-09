Steinmeier gedenkt der Opfer des Olympia-Attentats von 1972

Nachrichtenarchiv - 05.09.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Auf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck beginnt in diesen Minuten der Festakt zum Gedenken an das Olympia-Attentat heute vor fünfzig Jahren. Daran nehmen Bundespräsident Steinmeier und das israelische Staatsoberhaupt Herzog teil. Bei einer Gedenkfeier am Vormittag hatte der Münchner Oberbürgermeister Reiter um Entschuldigung für die Fehler der damals Verantwortlichen gebeten. Beim Polizei-Einsatz zur Befreiung der israelischen Olympia-Teilnehmer in Fürstenfeldbruck waren 1972 neun Geiseln und ein Polizist getötet worden. Im olympischen Dorf waren zuvor bereits zwei Geiseln ums Leben gekommen. - Der israelische Kultusminister Tropper wertete es in seiner Ansprache als den dunkelsten Fleck der olympischen Spiele, dass die Wettkämpfe damals fortgesetzt wurden. Tropper wörtlich: "Es wurden sportliche Siege gefeiert, während wir unsere Angehörigen begruben."

