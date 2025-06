Steinmeier fordert künftigen polnischen Präsidenten zur Zusammenarbeit auf

Bundespräsident Steinmeier hat Karol Nawrocki zu dessen Sieg bei der Präsidentschaftswahl in Polen gratuliert. Gleichzeitig appellierte er an den rechtsnationalen Politiker, gemeinsam die deutsch-polnische Freundschaft zu stärken. Europa brauche eine gute Zusammenarbeit beider Länder, so Steinmeier. Der CDU-Außenpolitiker Ziemiak sagte, mit dem neuen Präsidenten werde es nicht einfacher. Nawrocki gilt als EU-skeptisch und Deutschland-kritisch. Es wird erwartet, dass er Reformpläne der Mitte-Links-Regierung in Polen blockieren wird.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 02.06.2025 13:00 Uhr