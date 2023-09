Steinmeier fordert gerechten und langfristigen Frieden für die Ukraine

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat zu einem gerechten und langfristigen Frieden für die Ukraine aufgerufen. Entsprechende Vermittlunginitiativen begrüßte er zum Auftakt des internationalen Friedenstreffens der katholischen Gemeinschaft Sant' Egidio in Berlin. Die jüngsten Gespräche in Kopenhagen und Dschidda bezeichnete er als ersten wichtigen Schritt. Zugleich verteidigte Steinmeier erneut die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine. Es sei Russland, das sich einem Frieden wiedersetze.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2023 19:00 Uhr