Steinmeier fordert finanzielle Anerkennung für besonderen Einsatz in der Corona-Krise

Nachrichtenarchiv - 13.07.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bundespräsident Steinmeier hat für Menschen, die in der Corona-Krise Besonderes geleistet haben, eine finanzielle Anerkennung gefordert. In der deutschen Gesellschaft drücke sich Wertschätzung eben auch in Bezahlung aus, sagte Steinmeier im ZDF-Sommerinterview. Von Wertschätzung alleine könne niemand auf Dauer zehren. Das Vertrauen in die politischen Institutionen ist nach Auffassungdes Bundespräsidenten durch die Corona-Krise gewachsen. Viele, die mit dem Staat gefremdelt hätten, bemerkten jetzt dessen Bedeutung.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.07.2020 01:00 Uhr