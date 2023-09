Steinmeier fordert europäische Lösung in der Migrationspolitik

Syrakus: Bundespräsident Steinmeier hat zu einer europäischen Lösung für die Migrationsprobleme in Deutschland und vielen anderen Ländern aufgerufen. Bei einem Treffen mit dem italienischen Staatspräsidenten Mattarella im sizilianischen Syrakus sagte Steinmeier, die wachsende Zahl der Flüchtlinge bringe die Kommunen an ihre Belastungsgrenze. Man müsse dafür sorgen, dass weniger Menschen in Europa ankämen, andererseits müsse man die Schlepper bekämpfen. Der Bundespräsident forderte eine offene innenpolitische Debatte ohne ideologische Scheuklappen in Deutschland. Eine tragfähige Lösung könne es aber nur auf europäischer Ebene geben.

