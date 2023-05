Steinmeier fordert bei Solingen-Gedenken wehrhaften Staat

Kurzmeldung ein/ausklappen Russland beschießt Kiew mit ballistischen Raketen

Kiew: Die ukrainische Hauptstadt war heute wieder heftigem russischem Beschuss ausgesetzt. Bürgermeister Klitschko schrieb im Onlinedienst Telegram von Explosionen in der Stadt. Nach Angaben des ukrainischen Militärs wurden elf Raketen abgefeuert - alle Geschosse seien von der Luftverteidigung abgefangen worden. Trümmerteile sollen in verschiedenen Bezirken aufgeschlagen seien. Seit dem Wochenende wird Kiew massiv von Russland aus der Luft angegriffen, mindestens zwei Menschen sollen getötet worden sein. Noch nie seit Beginn des russischen Angriffskriegs gab es in Kiew innerhalb eines Monats so viele Drohnen- und Raketenangriffe wie in diesem Mai.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.05.2023 15:45 Uhr