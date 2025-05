Steinmeier fordert anderen Politikstil der Bundesregierung

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat die amtierende Bundesregierung dazu aufgerufen, geschlossener aufzutreten als die Ampel-Koalition zuvor. Es dürfe nicht mehr jeder Streit öffentlich inszeniert werden, sagte das Staatsoberhaupt dem MDR. Der Fokus müsse auf der Lösung von Problemen und dem Finden von Kompromissen liegen. Laut Steinmeier erwarten die Menschen in Deutschland Antworten auf drängende Fragen. Dadurch könne gesunkenes Vertrauen in demokratische Institutionen zurückgewonnen werden. Der Bundespräsident hatte in dieser Woche im Rahmen seiner Besuchsreihe "Ortszeit Deutschland" erneut seinen Dienstsitz verlegt. Im sächsischen Delitzsch informierte er sich drei Tage lang über lokale Probleme und den Aufbau des dortigen Bundesforschungszentrums für die Chemieindustrie.

