Steinmeier: "Es gibt kein Ende des Erinnerns"

Nachrichtenarchiv - 08.05.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat sich zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs gegen einen Schlussstrich unter die Geschichte ausgesprochen. Bei der zentralen Gedenkfeier in Berlin sagte der Bundespräsident wörtlich: "Es gibt kein Ende des Erinnerns. Es gibt keine Erlösung von unserer Geschichte." Steinmeier rief angesichts der Corona-Pandemie zu einer stärkeren Zusammenarbeit innerhalb Europas auf. Auch andere Länder erinnern heute an den 8. Mai 1945. In Paris legte Präsident Macron Kränze nieder, in London will sich am Abend Königin Elisabeth II. in einer Fernsehansprache an die Bürger wenden. Bundeskanzlerin Merkel telefonierte mit dem russischen Präsidenten Putin. Beide seien sich einig gewesen, hieß es anschließend von der Bundesregierung, dass die Erinnerung an den Krieg und seine Schrecken für alle Zeit wach gehalten werden muss.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2020 16:00 Uhr