Steinmeier eröffnet Gedenkjahr "500 Jahre Zwölf Artikel"

Memmingen: Mit einem Festakt ist das Gedenkjahr "500 Jahre Zwölf Artikel" eröffnet worden, das an die Geschichte des Bauernaufstandes von 1525 erinnert. Die damals in Memmingen entstandenen "Zwölf Artikel" gelten als eine der ersten dokumentierten Forderungen nach Menschenrechten. Bundespräsident Steinmeier bezeichnete sie bei der Eröffnungsfeier als herausragendes Dokument deutscher Freiheitsgeschichte. Die Erinnerung daran sei in dieser unruhigen Zeit wichtiger denn je, sagte er in der evangelischen Martinskirche in Memmingen. Zum Gedenkjahr gibt es in der Stadt zahlreiche Veranstaltungen.

