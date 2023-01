Steinmeier ernennt Pistorius zum Verteidigunsminister

Nachrichtenarchiv - 19.01.2023 08:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat Boris Pistorius zum neuen Verteidigungsminister ernannt. Der bisherige Innenminister von Niedersachsen erhielt die entsprechende Urkunde, nun muss der 62-Jährige noch vom Bundestag vereidigt werden. Nach einem Empfang mit militärischen Ehren im Bendlerblock trifft sich der SPD-Politiker noch am Vormittag in Berlin mit US-Verteidigungsminister Austin. Die beiden nehmen morgen gemeinsam an einem internationalen Treffen auf der US-Basis Ramstein in Rheinland-Pfalz teil, wo über weitere Militärhilfen für die Ukraine beraten wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.01.2023 08:15 Uhr