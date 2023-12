Steinmeier ermuntert zu Vertrauen in Demokratie

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat die Menschen in Deutschland dazu ermuntert, auch in Krisenzeiten an Demokratie und gesellschaftlichem Miteinander festzuhalten. Im Redemanuskript seiner Weihnachtsansprache, das vorab veröffentlicht wurde, heißt es, manche wendeten sich von der Gesellschaft ab und schimpften auf alles und jeden. Es gebe aber bessere Ratgeber als Wut und Verachtung. Wörtlich sagte der Bundespräsident: "Wir brauchen Menschen, die sich einbringen und die daran arbeiten, dass morgen das besser wird, was heute noch nicht gut ist". Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Gräueltaten der Hamas rief Steinmeier dazu auf, die Hoffnung auf eine friedlichere Welt nicht aufzugeben.

