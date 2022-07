Steinmeier erinnert im Ahrtal an die Flutkatastrophe

Nachrichtenarchiv - 14.07.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bad Neuenahr-Ahrweiler: Zum Jahrestag der Flutkatastrophe im Ahrtal besucht zur Stunde Bundespräsident Steinmeier die Region, um mit Betroffenen und Helfern zu sprechen. Anschließend reist er nach Euskirchen in Nordrhein-Westfalen, um an einem Gedenkgottesdienst für die dortigen Flutopfer teilzunehmen. Ein Jahr nach dem Hochwasser leiden Menschen in der Region noch immer unter den materiellen und psychischen Auswirkungen. Die neue Landrätin für den Kreis Ahrweiler, Weigand, sagte im BR wörtlich: "Die Welt ist für uns seitdem nicht mehr die Gleiche." Die schlimmen Ereignisse der Flut wirkten noch nach und belasteten die Menschen. Weigand verwies darauf, dass der Wiederaufbau in der Region durch den aktuellen Handwerkermangel und lange Lieferzeiten für Baumaterialien erschwert werde. Rund 42 000 Menschen waren von der Flut im Juli 2021 im Norden von Rheinland-Pfalz betroffen, allein dort gab 134 Tote.

