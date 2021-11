Steinmeier erinnert an Vielschichtigkeit des 9. Novembers

Bund der Steuerzahler stellt Schwarzbuch 2021 vor

München: Vor kurzem hat der Bund der Steuerzahler in Bayern sein Schwarzbuch veröffentlicht. Darin wird unter anderem der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität Verschwendung von öffentlichen Gelder vorgeworfen. Dem Bericht zufolge wurden in den Jahren 2008 bis 2017 Steuereinnahmen in erheblichem Umfang für Taxifahrten, Bewirtungen und Tagungen in Venedig verschwendet. Für ein ehemaliges Bahngrundstück soll vom Freistaat Bayern mit 90 Millionen Euro zudem fast doppelt so viel gezahlt worden sein wie das Grundstück laut Gutachterausschuss wert war. Außerdem wird im aktuellen Schwarzbuch eine Überstundenaffäre in der Bamberger Stadtverwaltung angeprangert, sowie die Kostensteigerung an der ICE-Strecke Ingolstadt-München und eine Toilettenanlage in Gaimersheim, die 230.000 Euro gekostet hat.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.11.2021 11:45 Uhr