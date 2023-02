Steinmeier erinnert an Opfer des Kriegs in der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 24.02.2023 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zum Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine erinnert Bundespräsident Steinmeier zur Stunde im Schloss Bellevue an die Opfer des Kriegs. Zusammen mit dem ukrainischen Botschafter Makeiev hat er zu der Gedenkveranstaltung eingeladen. Auch der ukrainische Präsident soll per Videoschalte daran teilnehmen. Zuvor hatte Selenskyj in Kiew zu seinem Land gesprochen und in einer Schweigeminute der Gefallenen gedacht. Außerdem richtete er sich an das ukrainische Militär und bestärkte es, weiter durchzuhalten. Am Vormittag hatten außerdem deutsche Politiker und Kirchenvertreter bei einem Gedenkgottesdienst in einer Berliner Kirche der Kriegsopfer gedacht. Zu dem Friedensgebet eingeladen hatten die evangelische, katholische und orthodoxe Kirche.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.02.2023 10:45 Uhr