Steinmeier erinnert an Opfer des Anschlags von Hanau

Hanau: Die Angehörigen der Opfer des rassistisch motivierten Anschlags in der hessischen Stadt haben erneut eine lückenlose Aufklärung gefordert. In Videobotschaften, die bei der Gedenkfeier gezeigt wurden, mahnten sie mehr Anstrengungen im Kampf gegen Rassismus an. Die noch offenen Fragen um den Anschlag müssten geklärt werden. Die Verantwortlichen, die Fehler vor und nach der Tat begangen hätten, müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Bundespräsident Steinmeier rief zum gesellschaftlichen Zusammenhalt auf. Keineswegs seien ein Jahr nach dem Anschlag die Trauer gewichen, der Schmerz geringer geworden, die Wut verflogen, alle Fragen beantwortet. Bilder der neun Toten waren auf Stelen zu sehen, die nach und nach beleuchtet wurden. Zum Abschluss der Gedenkfeier läuteten die Kirchenglocken in Hanau und den Nachbargemeinden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2021 23:00 Uhr