Steinmeier erinnert an Opfer des Anschlags von Hanau

Gedenken an die Morde von Hanau: Bundespräsident Steinmeier hat die Menschen in Deutschland dazu aufgerufen, gegen Rassismus, Rechtsextremismus, Islamismus und andere Formen der Menschenfeindlichkeit entschlossen einzutreten. Er sprach auf der zentralen Gedenkveranstaltung in Hanau. Dort waren heute vor fünf Jahren neun Bürger aus Einwandererfamilien ermordet worden. Wörtlich sagte Steinmeier: "Es ist an uns, für ein gutes Miteinander zu sorgen, jeden Tag und immer wieder aufs Neue."

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.02.2025 12:45 Uhr