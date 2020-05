Steinmeier erinnert an Opfer der NS-Diktatur

Nachrichtenarchiv - 09.05.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat am 75. Jahrestag des Kriegsendes an die Opfer der NS-Diktatur erinnert. Er bezeichnete den 8. Mai 1945 auch als einen "Tag der Dankbarkeit". Nach seinen Worten leben wir heute in einer starken, gefestigen Demokratie, im Herzen eines friedlichen und vereinten Europas. Am Abend wurde das Brandenburger Tor mit dem Schriftzug "Danke" in den Sprachen Russisch, Englisch, Französisch und Deutsch angestrahlt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.05.2020 02:00 Uhr