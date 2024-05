Steinmeier erinnert an Gemeinsamkeit der Demokraten

Bonn: Bei den Feiern zum 75jährigen Bestehen des Grundgesetzes hat Bundespräsident Steinmeier den demokratischen Geist aufrecht zu erhalten. Auch in den frühen Jahren der Bundesrepublik Deutschland seien harte und härteste politische Auseinandersetzungen ausgetragen worden. Aber man sei doch bei aller sachlichen und auch ideellen Gegnerschaft nie miteinander verfeindet gewesen. Dieser Geist sei gerade in diesen Zeiten eine bleibende und immer neue Verpflichtung, sagte Steinmeier in der Villa Hammerschmidt, dem Bonner Amtssitz des Bundespräsidenten. In Bonn und Berlin wird das dreitägige Demokratiefest zum Grundgesetz-Jubiläum fortgesetzt. In der Bundeshaupstadt stellen zur Stunde neben der Regierung auch Hilfsorganisationen, Gewerkschaften und gemeinnützige Einrichtungen ihre Arbeit vor. Morgen wird Frankreichs Präsident Macron erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2024 14:00 Uhr