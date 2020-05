Steinmeier erinnert an die Opfer der NS-Diktatur

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat am 75.Jahrestag des Kriegsendes an die Opfer der NS-Diktatur erinnert. Der 8. Mai 1945 sei das Ende der Gewaltherrschaft, der Bombennächte und Todesmärsche gewesen, sagte er bei der Gedenkfeier in Berlin. Die deutsche Geschichte sei eine gebrochene Geschichte, so Steinmeier, dazu gehöre die Verantwortung für millionenfachen Mord und millionenfaches Leid. Er warnte auch vor neuem Nationalismus - das seien die alten bösen Geister in neuem Gewand. Auch in Paris, London und Washington wurde an das Kriegsende erinnert. Frankreichs Präsident Macron legte am Boulevard Champs-Elysées einen Kranz nieder, in Großbritannien wird die Queen am späten Abend um 22 Uhr eine Fernsehansprache halten - zur selben Uhrzeit, zu der ihr Vater 1945 den Sieg über Nazi-Deutschland verkündete. US-Präsident Trump legte am Weltkriedsdenkmal in Washington einen Kranz nieder.

