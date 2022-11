Steinmeier erinnert an den Zivilisationsbruch des 9. Novembers 1938

Nachrichtenarchiv - 09.11.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zur Eröffnung einer Tagung im Schloß Bellevue hat Bundespräsident Steinmeier erklärt, der 9. November werde für immer an den Zivilisationsbruch des Holocaust erinnern. Der Jahrestag der Reichspogromnacht bleibe auch immer eine Aufforderung zum Kampf gegen den Antisemitismus. Der 9. November 1938 sei der Vorschein für die Entrechtung, Verschleppung und Vernichtung der Juden in Deutschland und Europa gewesen. Am 9. November 1918 wurde vom Berliner Reichstag aus die Republik ausgerufen; 1938 fanden die Pogrome der Nazis gegen die jüdische Bevölkerung statt. Und 1989 fiel an diesem Tag die Berliner Mauer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2022 15:00 Uhr