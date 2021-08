Steinmeier erinnert an den Mauerbau vor 60 Jahren

Nachrichtenarchiv - 13.08.2021 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat an den Mauerbau vor 60 Jahren erinnert. Bei der zentralen Feier in der Gedenkstätte Bernauer Straße sagte er, der Beginn des Mauerbaus am 13. August 1961 war der Startschuss für eine Eiszeit mitten im Sommer. Insgesamt wurden an der Berliner Mauer mindestens 140 Menschen getötet, mahnte Steinmeier. Der Mut der Menschen, im November 1989 den Einsturz der Mauer friedlich durch Massendemonstrationen erreicht zu haben, sei historisch einzigartig. Am Denkmal für die Maueropfer wird Steinmeier zusammen mit Berlins Regierendem Bürgermeister Mülle einen Kranz niederlegen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.08.2021 11:15 Uhr