Steinmeier erinnert an Corona-Todesopfer

Nachrichtenarchiv - 05.03.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat zum gemeinsamen Gedenken der Corona-Toten aufgerufen. Mehr als 71.000 Menschen sind in Deutschland bisher an oder mit dem Virus gestorben. Bei einem Gespräch mit Hinterbliebenen auf Schloss Bellevue sagte er, das sei und bleibe eine erschütternde und verstörende Dimension. Hinter jeder Todeszahl der Pandemie stehe ein Mensch. Daher sei es wichtig, dass wir innehalten, um gemeinsam in Würde Abschied zu nehmen. Am 18. April ist eine zentrale staatliche Gedenkfeier in Berlin geplant. An diesem Tag soll auch mit einem ökumenischen Gottesdienst der beiden großen Kirchen der Opfer gedacht werden. Bereits Mitte Januar hatte der Bundespräsident mit der Aktion "Lichtfenster" ein Zeichen für gemeinsames Erinnern gesetzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2021 11:00 Uhr