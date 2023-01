Steinmeier empfängt Sternsinger aus Regensburg

Nachrichtenarchiv - 06.01.2023 16:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: 25 Sternsinger aus dem Bistum Regensburg haben Bundespräsident Steinmeier und seine Frau im Schloss Bellevue besucht. Die Kinder vertraten dabei alle kleinen und großen Königinnen und Könige, die um den Jahreswechsel herum Spenden für benachteiligte Kinder in aller Welt sammeln. Steinmeier sagte, die Sternsinger brächten nicht nur Segen, sondern auch eine Botschaft. Und die sei wichtiger denn je: Nämlich, dass man sich um Kinder kümmern müsse, die Opfer von sexueller Gewalt sind - und dass Kinder Rechte bräuchten. Dazu benötige es Erwachsene, die hinschauen und wüssten, was Kinder wollen, so das Staatsoberhaupt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.01.2023 16:15 Uhr