Steinmeier empfängt Sternsinger auf Schloss Bellevue

Berlin: Zum Dreikönigstag hat Bundespräsident Steinmeier mit seiner Frau Elke Büdenbender im Schloss Bellevue 20 Sternsinger aus dem Bistum Limburg empfangen. Sie überbrachten dem Staatsoberhaupt zu Jahresbeginn den traditionellen Segen. Die Mädchen und Jungen stehen stellvertretend für alle engagierten Königinnen und Könige, die rund um den Jahreswechsel im Rahmen der Sternsinger-Aktion Spenden für Kinder in aller Welt sammeln. Im Anschluss nahmen Steinmeier und Büdenbender an der Spreeweihe zum griechisch-orthodoxen Weihnachtsfest teil. Mit der Zeremonie soll an die Taufe von Jesus im Jordan erinnert werden. Orthodoxe Christen begehen das Weihnachtsfest erst am 6. und 7. Januar, da die Geburt von Jesus Christus nach dem alten julianischen Kalender auf diese Nacht fällt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.01.2024 14:45 Uhr