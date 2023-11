Steinmeier empfängt Erdogan zu umstrittenem Besuch in Berlin

Berlin: Zum Auftakt seines Kurzbesuchs in Deutschland ist der türkische Präsident Erdogan von Bundespräsident Steinmeier in Schloss Bellevue empfangen worden. Nach einer vertraulichen Unterredung mit Steinmeier will Erdogan dann zu Gesprächen und einem Abendessen mit Bundeskanzler Scholz zusammen kommen. Zu Beginn wollen die beiden vor die Presse treten. Themen der Gespräche sollen nach Angaben der Bundesregierung unter anderem der Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas sowie das Migrationsabkommen zwischen der EU und Ankara sein. Erdogans Besuch wird von scharfer Kritik begleitet. Er hatte zuletzt immer vehementer das Vorgehen Israels im Gazastreifen kritisiert und das Land als Terrorstaat gebrandmarkt. Zudem erhob er Faschismusvorwürfe gegen Israel, die Scholz als absurd zurückwies. Den Besuch Erdogans in Berlin überschatten aber auch weitere Streitthemen. So sorgt die lange türkische Blockade des angestrebten Nato-Beitritts Schwedens für Verstimmungen.

