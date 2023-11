Steinmeier empfängt Erdogan zu umstrittenem Besuch

Berlin: Der türkische Präsident Erdogan ist zu seinem ersten Deutschlandbesuch seit drei Jahren eingetroffen. In Berlin landete er am Nachmittag auf dem militärischen Teil des Hauptstadt-Flughafens in Schönefeld. Zur Stunde ist ein Empfang durch Bundespräsident Steinmeier im Schloss Bellevue geplant. Danach will Erdogan mit Bundeskanzler Scholz zu einem Abendessen zusammenkommen. Erdogans Besuch ist vor allem wegen seiner Positionen zum Nahostkonflikt umstritten und wird von Protesten begleitet. Der türkische Staatschef hatte Israel als Terrorstaat bezeichnet, die Terrororganisation Hamas dagegen als Befreiungsorganisation. Bundeskanzler Scholz hatte dies bereits im Vorfeld als "absurd" zurückgewiesen und angekündigt, er wolle darüber mit Erdogan reden. Die Abreise des türkischen Präsidenten ist für den Abend geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2023 15:00 Uhr