Steinmeier empfängt belgisches Königspaar zu offiziellem Deutschlandbesuch

Berlin: Bundespräsident Steinmeier empfängt am Mittag das belgische Königspaar. König Philippe und Königin Mathilde werden am Schloss Bellevue in Berlin mit militärischen Ehren begrüßt. Später folgen ein Gang mit Berlins Regierendem Bürgermeister Wegner durch das Brandenburger Tor und ein Besuch im Berliner Rathaus. Morgen steht ein Treffen mit Bundeskanzler Scholz auf dem Programm. Übermorgen reist das Königspaar weiter nach Sachsen, unter anderem wird es dort den historischen Weihnachtsmarkt besuchen.

