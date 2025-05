Steinmeier drängt Netanjahu zu friedlicher Lösung des Gaza-Kriegs

Bundespräsident Steinmeier hat beim Treffen mit Israels Ministerpräsident Netanjahu in Jerusalem auf eine friedliche Lösung des Gaza-Krieges gepocht. Er habe die Notwendigkeit betont, politische Perspektiven zur Beendigung des Krieges aufzuzeigen, insbesondere im Dialog mit den arabischen Staaten, teilte eine Sprecherin nach dem Gespräch mit. Steinmeier habe außerdem die Dringlichkeit der humanitären Hilfe in dem Gebiet hervorgehoben. Israel hatte am Nachmittag angekündigt, mit aller Kraft in den Gazastreifen vorrücken zu wollen, um eigenen Aussagen zufolge, die Hamas komplett zu zerstören.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 13.05.2025 22:00 Uhr