Steinmeier drängt auf uneingeschränkten Schulbesuch nach den Sommerferien

Söder kündigt Schulstart im Herbst mit Masken und Tests an

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat sich für eine weiter vorsichtige Corona-Strategie in den Schulen ausgesprochen. Dem "Spiegel" sagte er, der Schulstart im Herbst finde mit Testen, Lüften und der Maske statt. Die Maske sei neben der Impfung das wirksamste Instrument im Kampf gegen die Pandemie, so Söder, man dürfe diesen Schutz nicht leichtfertig aufgeben. Nach Söders Worten ist es das Ziel, zumindest keine Schulschließungen zu haben. Außerdem plädierte der Ministerpräsident erneut dafür, verstärkt auch Jugendliche gegen Corona zu impfen. In diesem Zusammenhang appellierte er noch einmal an die Ständige Impfkommission, ihre Empfehlungen zu prüfen und zu überdenken. Der Impfstoff von Biontech/Pfizer ist in der EU zwar für Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen, eine generelle Impfempfehlung der Stiko gibt es aber erst für alle ab 18 Jahren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2021 15:00 Uhr