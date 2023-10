Steinmeier: Deutschland steht fest an Israels Seite

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat seine tiefe Solidarität mit Israel bekundet. Bei einer Rede am Brandenburger Tor anlässlich einer Solidaritätskundgebung mit Israel sagte Steinmeier vor tausenden Menschen, seit dem 7. Oktober sei nichts mehr wie es war. Noch nie seit dem Ende der Schoah seien durch einen Angriff so viele Jüdinnen und Juden ermordet worden. Israel, so der Bundespräsident, habe das Recht, sich gegen diesen Terror zu verteidigen. Deutschland stehe dabei fest an Israels Seite. Zugleich betonte Steinmeier, dass der Terror auch Menschen im Gazastreifen treffe, deren Interessen die Hamas nur vorgebe zu vertreten. Es seien die Terroristen, die Gaza in einen zerstörerischen, militärischen Krieg geführt hätten. Zivilisten bräuchten humanitäre Hilfe und humanitäre Korridore.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2023 15:00 Uhr