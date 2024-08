Steinmeier dankt Ungarn für Rolle beim Fall des Eisernen Vorhangs

Sopron: Bundespräsident Steinmeier hat die Verdienste Ungarns zum Fall des Eisernen Vorhangs vor 35 Jahren gewürdigt. Anlässlich des Jahrestag des Paneuropäischen Picknicks an der ungarisch-österreichischen Grenze sagte der Bundespräsident, Ungarn habe ein Fenster geöffnet, das zur gesamten Welt hin aufging. Das Picknick gehöre wie die singende Menschenkette im Baltikum und die Montagsdemonstrationen in Leipzig zu den großen Freiheitsbewegungen des Jahres 1989. Ohne Ungarn wäre die deutsche Einheit nicht denkbar gewesen, betonte Steinmeier. Während des grenzüberschreitenden Picknicks in Sopron waren am 19. August 1989 hunderte DDR-Bürger über die Grenze nach Österreich gelangt. Keine drei Monate später fiel die Berliner Mauer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2024 16:00 Uhr