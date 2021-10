Steinmeier dankt scheidender Bundesregierung

Nachrichtenarchiv - 26.10.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat Kanzlerin Merkel und ihrer Regierung seinen Respekt und Dank ausgesprochen. Bei der Entlassung Merkels und ihrer Kabinettsmitglieder aus ihren Ämtern sagte Steinmeier, damit gehe eine Kanzlerschaft zu Ende, die man zu den großen in der Geschichte dieser Republik rechnen dürfe. Die vergangenen Jahre seien überaus herausfordernd gewesen, von der Finanz- und Euro-Krise über die Migrations- zur Corona-Krise. In dieser Zeit habe Merkel eine neue und ganz eigene Form der Führung vorgelebt und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger gewonnen. Im Ausland habe sie durch ihre verlässliche Rolle als Mittlerin Achtung, Respekt und sogar Zuneigung für Deutschland erworben, so Steinmeier. Mit der konstituierenden Sitzung des Bundestags endet die Amtszeit der Bundesregierung. Sie bleibt nur noch geschäftsführend im Amt, bis das neue Kabinett steht und vereidigt wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2021 18:00 Uhr