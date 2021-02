Steinmeier dankt Mitarbeitern der Telefonseelsorge

Nachrichtenarchiv - 01.02.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat den rund 7.000 meist ehrenamtlichen Mitarbeitern der Telefonseelsorge für ihre Arbeit in der Corona-Krise gedankt. In einer Video-Konferenz sagte er, während der Pandemie, in der die Unsicherheit der Menschen noch größer geworden ist, sei diese Arbeit besonders wichtig geworden. Die Leiterin der Telefonseelsorge Würzburg/Main-Rhön, Belzner, sagte in der Konferenz, dass die Corona-Krise bereits bestehende Probleme deutlich verstärkt habe. Als Beispiele nannte sie psychische Erkrankungen, Ängste, fehlende Arbeit und schwierige Familienverhältnisse. Auch das Thema Einsamkeit werde spürbar häufiger angesprochen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2021 12:00 Uhr