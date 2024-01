Steinmeier dankt Hochwasserhelfern

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat den zehntausenden Helfern in den Hochwassergebieten gedankt. Steinmeier erklärte, wenn es darauf ankomme, dann stehe das Land zusammen. Er habe größte Hochachtung vor diesem freiwilligen Engagement. Bayerns Innenminister Herrmann sprach sich dafür aus, den Katastrophenschutz auszubauen. Herrmann sagte dem BR, man müsse davon ausgehen, dass solche Wetterereignisse häufiger auftreten. Dafür brauche es eine ordentliche technische Ausstattung. In Bayern entspannt sich die Hochwasserlage aktuell etwas: Auch der Hochwasserscheitel an der Fränkischen Saale ist erreicht worden. Etwa seit Mitternacht sinken die Pegel wieder. Nur in Wolfsmünster gilt noch die höchste Meldestufe 4, größere Schäden gibt es aber nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2024 07:00 Uhr