Steinmeier dankt ehrenamtlichen Fluthelfern

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für ihr gesellschaftliches Engagement in Krisenzeiten gedankt. Wohl Zehntausende seien bis zur Erschöpfung im Einsatz, um zu retten, zu schützen und Schlimmeres zu verhüten, sagte Steinmeier in einer Rede mit Blick auf die Hochwassersituation in Teilen Deutschlands. Bei seinem Neujahrsempfang im Schloss Bellevue beklagte Steinmeier auch eine Verrohung der politischen Kultur bei Demonstrationen. Proteste gehörten zur Demokratie und Versammlungs- und Meinungsfreiheit seien hohe Güter, betonte er. Die Grenze sei aber überschritten, wo zu Hass und Gewalt aufgerufen werde, wo gewählte Politiker beschimpft, verunglimpft und angegriffen würden. Demokraten, so der Bundespräsident, sollten sich genau überlegen, mit wem sie auf die Straße gehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.01.2024 13:15 Uhr